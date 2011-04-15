ЛУКОЙЛ приступил к выпуску низкосернистого мазута, соответствующего требованиям международной конвенции MARPOL

Волгоградский НПЗ (ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" - 100% дочернее общество ПАО "ЛУКОЙЛ") приступил к выпуску низкосернистого мазута (FUEL OIL BUNKER 0.5), соответствующего требованиям международной конвенции MARPOL. Планируемый объём производства - около 1 млн тонн в год. Об этом говорится в сообщении ЛУКОЙЛа.



Требования MARPOL к содержанию серы на уровне не более 0.5% в топливе для судов, осуществляющих судоходство под эгидой Международной морской организации ООН (IMO), становятся обязательными с 1 января 2020 года.



Помимо мазута, компания производит и другие виды судовых топлив с улучшенными экологическими характеристиками. Так, уже в 2015 году на Пермском НПЗ началось промышленное производство топлива судового экологического (ТСЭ) со сниженным содержанием серы. Его используют при морском судоходстве в акватории Балтики - особом районе контроля выбросов серы (SECA - Sulphur Emissions Control Areas). Ежегодно компания производит около 1 млн т ТСЭ.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 36.8% до 149.2 млрд руб. со 109.1 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации составила 1.851 трлн руб., что на 13.5% больше по сравнению с I кварталом 2018 года. Показатель EBITDA составил 298.1 млрд руб., увеличившись на 35.8%.





"AK&M" от 14.10.2019