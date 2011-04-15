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14/10/2019
16:31

РЖД, РФПИ и Саудовская железнодорожная компания договорились о сотрудничестве

В Эр-Рияде генеральный директор - председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозёров, генеральный директор - председатель правления Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и генеральный директор Саудовской железнодорожной компании (Saudi Railway Company) Башар Аль-Малик заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

Соглашение направлено на совместное расширение железнодорожной сети SAR и проекты, связанные с программой "Видение 2030", включая поставку железнодорожной продукции.

Стороны также рассмотрят возможность поставок российских систем для регулирования и обеспечения безопасности движения поездов, а также подготовку и обучение железнодорожных специалистов Королевства Саудовская Аравия в России.

"Сегодня имеются благоприятные предпосылки для налаживания тесного сотрудничества между нашими странами в сфере железнодорожного транспорта. Учитывая богатый опыт холдинга "РЖД" в строительстве железнодорожной инфраструктуры, хочу заверить, что весь накопленный опыт, прогрессивные наработки и технологии мы готовы предложить саудовской стороне в формате долгосрочного партнёрства и внедрить на территории Саудовской Аравии", - отметил генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров.

ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.

Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.

"AK&M" от 14.10.2019
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