Кабмин расширил перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств
Правительство РФ расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Сейчас перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств включает 735 позиций. На следующий год в него войдёт ещё 23 позиции.
Кроме того, в этом перечне увеличивается список лекарств, которые могут получать льготники. В перечень дорогостоящих препаратов добавляется ряд лекарств для лечения так называемых сложных, высокозатратных нозологий.