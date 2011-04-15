Кабмин расширил перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств

Правительство РФ расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Сейчас перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств включает 735 позиций. На следующий год в него войдёт ещё 23 позиции.



Кроме того, в этом перечне увеличивается список лекарств, которые могут получать льготники. В перечень дорогостоящих препаратов добавляется ряд лекарств для лечения так называемых сложных, высокозатратных нозологий.





"AK&M" от 14.10.2019