Завершено заполнение нефтью резервуарного парка НПС N 27 второй очереди ВСТО

ООО "Транснефть–Дальний Восток" завершило заполнение нефтью резервуарного парка и технологических трубопроводов нефтеперекачивающей станции (НПС) N 27 второй очереди магистрального трубопровода "Восточная Сибирь–Тихий океан" (ВСТО-2) в Амурской области. Об этом говорится в сообщении Транснефти.



Новые резервуары были сооружены на НПС N 27 в рамках реализации проекта увеличения годовой производительности ВСТО-2 (участок от НПС "Сковородино" (Амурская область) до нефтеналивного порта Козьмино (Приморский край) с 45 млн т до 50 млн т нефти к 2020 году.



НПС N 27 вошла в инвестпрограмму как реконструируемая станция. Проект ее реконструкции, помимо строительства четырех нефтяных резервуаров, предусматривает также сооружение подпорной насосной, двух резервуаров для противопожарного запаса воды, очистных сооружений производственно-дождевых сточных вод, пожарного депо, а также расширение насосной станции пожаротушения. Завершение работ планируется в IV квартале 2019 года.



Расширение пропускной способности ВСТО-2 предусматривает сооружение новых НПС и реконструкцию действующих станций. Работы ведутся в рамках масштабного проекта ПАО "Транснефть" по увеличению мощности трубопроводной системы "Восточная Сибирь–Тихий океан" на участке от Тайшета до Сковородино. Цель - увеличение пропускной способности трубопроводной системы ВСТО-1 до 80 млн т и трубопроводной системы ВСТО-2 до 50 млн т нефти в год.



НПС N 27 – структурное подразделение ООО "Транснефть–Дальний Восток", которое обеспечивает перекачку нефти по трубопроводу ВСТО-2 от месторождений Западной и Восточной Сибири на предприятия российского Дальнего Востока, и - через нефтеналивной порт Козьмино - на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.



Производственный объект расположен в посёлке Екатеринославка (райцентр Октябрьского района Амурской области). Станция была введена в эксплуатацию в 2012 году, при этом строительство ее производилось уже с учётом будущего расширения.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км. Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.



Прибыль ПАО "Транснефть" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 14.6% до 53.9 млрд руб. с 47 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 15.5% до 260.1 млрд руб. с 225.2 млрд руб., показатель EBITDA - на 20.7% до 129.8 млрд руб. со 107.5 млрд руб.



"AK&M" от 14.10.2019