Нефть рискует лишить рубль преимуществ, полагают аналитики

В пятницу доллар испытал на прочность уровень 64 руб. впервые за две недели на фоне повсеместной просадки американской валюты в условиях спада торговой напряжённости между США и КНР, которые достигли предварительных договорённостей по ряду вопросов. Однако оптимизм довольно быстро пошёл на спад – инвесторы осознали, что двум странам предстоит проделать ещё немало работы на пути к полноценной сделке, а значит, и неопределённость на этом фронте будет сохраняться ещё долго. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



На старте новой недели, руководствуясь общим отношением инвесторов к риску, рубль отступает, хотя пока не пускает доллар выше 100-дневной скользящей средней, которая расположилась в районе 64.5 руб. дополнительное давление "россиянин" ощущает со стороны рынка нефти, где котировки Brent вернулись под отметку $60 за баррель на фоне возобновления роста числа буровых в США и заявлениях российского министра энергетики Александра Новака о том, что ОПЕК+ пока не обсуждает изменения условий сделки.



На данный момент пара доллар/рубль торгуется в нейтральной зоне, но в перспективе двух недель у нашей валюты будет шанс укрепиться на сочетании налогового периода и растущих ожиданий снижения ставки ФРС в конце этого месяца. Однако для этого необходимо одно условие – нефть не должна заметно отступить от уровня $60 за баррель. В противном случае сырьевой фактор лишит рубль потенциальных преимуществ.



"AK&M" от 14.10.2019