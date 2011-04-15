Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

14/10/2019
16:46

Нефть рискует лишить рубль преимуществ, полагают аналитики

В пятницу доллар испытал на прочность уровень 64 руб. впервые за две недели на фоне повсеместной просадки американской валюты в условиях спада торговой напряжённости между США и КНР, которые достигли предварительных договорённостей по ряду вопросов. Однако оптимизм довольно быстро пошёл на спад – инвесторы осознали, что двум странам предстоит проделать ещё немало работы на пути к полноценной сделке, а значит, и неопределённость на этом фронте будет сохраняться ещё долго. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.

На старте новой недели, руководствуясь общим отношением инвесторов к риску, рубль отступает, хотя пока не пускает доллар выше 100-дневной скользящей средней, которая расположилась в районе 64.5 руб. дополнительное давление "россиянин" ощущает со стороны рынка нефти, где котировки Brent вернулись под отметку $60 за баррель на фоне возобновления роста числа буровых в США и заявлениях российского министра энергетики Александра Новака о том, что ОПЕК+ пока не обсуждает изменения условий сделки.

На данный момент пара доллар/рубль торгуется в нейтральной зоне, но в перспективе двух недель у нашей валюты будет шанс укрепиться на сочетании налогового периода и растущих ожиданий снижения ставки ФРС в конце этого месяца. Однако для этого необходимо одно условие – нефть не должна заметно отступить от уровня $60 за баррель. В противном случае сырьевой фактор лишит рубль потенциальных преимуществ.

"AK&M" от 14.10.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100