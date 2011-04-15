Ростелеком внедрит систему быстрого доступа Fast Track для прохода в аэропорты

Компании "Ростелеком", "Норвикс-технолоджи" и "ИДМ Лаб" договорились о расширении отраслей применения Единой биометрической системы. Об этом говорится в сообщении Ростелекома.



Соответствующее трёхстороннее соглашение в ходе Форума финансовых технологий Finopolis-2019 подписали президент Ростелекома Михаил Осеевский, генеральный директор "Норвикс-технолоджи" Дмитрий Якушин и генеральный директор "ИДМ Лаб" Александр Богаткин.



Основным направлением сотрудничества компаний является поддержка проектов и инициатив по развитию отечественных технологий в области Единой биометрической системы, таких как: организация пропускного режима, автоматизированный учёт рабочего времени, доступ на объекты с использованием биометрии.



Для участников Finopolis-2019 Ростелеком совместно с компанией "Норвикс-технолоджи" организовал возможность быстрого прохода (система Fast Track) на мероприятия и автоматизировал выдачу именных электронных пропусков (бейджей). Пользователи, зарегистрированные в Единой биометрической системе, могли аккредитоваться и пройти на форум, не предъявляя бейдж - так же, как в перспективе это будет организовано в аэропортах. Для этого им было достаточно посмотреть в камеру или приложить ладонь - система сама определяла наличие человека в списках посетителей. В первый день форума проходом на мероприятия по биометрии воспользовалось более 120 человек.



"За год существования Единой биометрической системы мы полностью отладили процедуру регистрации, вместе с банками запустили сервисы удалённой идентификации, теперь приступаем к масштабированию системы в других отраслях. Мы рассчитываем, что Единая биометрическая система постепенно станет проводником в удобные и безопасные цифровые городские сервисы. Быстрый проход в аэропортах без документов и билетов - лишь один из возможных сценариев, основу которого мы заложили с компанией "Норвикс-технолоджи" на Finopolis", - сказал директор по цифровой идентичности Ростелекома Иван Беров.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 46% до 5.631 млрд руб. с 3.864 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 78.667 млрд руб. с 76.203 млрд руб., показатель OIBDA - на 12% до 26.381 млрд руб. с 23.551 млрд руб., операционная прибыль - на 16% до 9.709 млрд руб. с 8.357 млрд руб.



ООО "Норвикс-технолоджи" входит в группу компаний ProSoft и предлагает комплекс интеграционных и инжиниринговых услуг в сфере информационных технологий и систем безопасности с использованием биометрических технологий.



"AK&M" от 14.10.2019