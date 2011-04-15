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15/10/2019
10:36

Дайджест газеты "Коммерсант" от 15 октября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 15 октября 2019 года.

МАРКЕТПЛЕЙС - СТАРШИЙ ПО ПОДЪЕЗДУ
ЖИЛЬЦАМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРЕДЛОЖАТ "УМНОЕ ЖКХ"

АНО "Цифровая экономика" предложила Минстрою концепцию развития рынка "умного ЖКХ", включающую возможность сбора данных со счетчиков цифровыми платформами и проведения собраний жильцов в электронном виде. Она может позволить выйти на рынок непрофильным компаниям и разработчикам, а управляющим компаниям (УК) - заработать на дополнительных услугах. Но участники рынка не уверены, что сервисами заинтересуются сами жильцы.


У ДМИТРИЯ ЗАХАРЧЕНКО НАШЛОСЬ ОПРАВДАНИЕ
ПОЛКОВНИК ГУЭБИПК МВД ПОЛУЧИЛ ВЗЯТКУ НИ ЗА ЧТО

"Ъ" стали известны основания, которые защита бывшего полицейского-миллиардера Дмитрия Захарченко собирается привести в Мосгорсуде, чтобы добиться его оправдания по обвинениям во взяточничестве и воспрепятствовании правосудию. Адвокаты полагают, что доказательствами преступлений, инкриминируемых господину Захарченко, стали только слова, фактически не подтвержденные иными доказательствами.


МИЛЛИАРД ИСЧЕЗ В "ИМПЕРИИ"
ВЫЯВЛЕНЫ КРУПНЫЕ МАХИНАЦИИ НА РЫНКЕ ФОРЕКС

Как стало известно "Ъ", столичная полиция возбудила уголовное дело по факту организации преступного сообщества в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилеров под вывеской компании STForex. На территории России организация действовала с 2014 года без лицензии, привлекая клиентов крупной прибылью. Некоторые из жертв даже брали кредиты под залог своей недвижимости и оставались ни с чем. В общей сложности ущерб, нанесенный потерпевшим, может достигать 1 млрд руб.


АДВОКАТУ ПОДГОТОВИЛИ ЗАОКЕАНСКИЙ ПРОЦЕСС
ДЕЛО ПРОЖИВАЮЩЕГО В США ПРАВОЗАЩИТНИКА РАССМОТРЯТ В ТВЕРСКОМ СУДЕ

Как стало известно "Ъ", в Тверской суд поступили материалы дела главы правозащитного объединения "Справедливость" адвоката Андрея Столбунова. Следствие считает его участником совершенного более десяти лет назад вымогательства не менее $22,5 млн у нескольких человек, среди которых были тогдашний министр транспорта Московской области, позже вице-президент РЖД Петр Кацыв, его сын Денис и известный адвокат Наталья Весельницкая. За организацию вымогательства уже давно получил срок бывший замгендиректора оборонного предприятия РАТЕП, один из лидеров "Боевого братства" Дмитрий Барановский. Господин Столбунов, проживающий в США, отвергает обвинение и называет его местью за показания, которые он дал американской прокуратуре во время громкого расследования, связанного с компанией Prevezon Holding Дениса Кацыва.


БАРХАТНЫЙ РЕЗОН
ИНВЕСТОРОВ ЗАМАНИВАЮТ В КРЫМ ЛЬГОТАМИ

Чтобы крымские гостиницы могли конкурировать с турецкими отелями, "Опора России" предлагает снизить стоимость выдаваемых на их строительство кредитов до 3% и предоставить бизнесу налоговые послабления. Но если даже правительство согласится на эти меры, они вряд ли помогут привлечь в Крым крупных инвесторов: риск попасть под санкции со стороны США остается для них серьезной преградой.


ПОКУПКИ ПОЕХАЛИ НА ПОЧТОВЫХ
ЧИСЛО ЭКСПРЕСС-ОТПРАВЛЕНИЙ "ПОЧТЫ РОССИИ" СТАЛО РЕКОРДНЫМ

Количество доставленных "Почтой России" экспресс-отправлений через службу EMS выросло на 67% и впервые достигло 10 млн штук уже по итогам восьми месяцев года. Участники рынка доставки связывают рост с развитием интернет-торговли и удешевлением услуги на фоне обострившейся конкуренции. При этом, по данным аналитиков, доля "Почты России" в логистике российского рынка интернет-торговли снижается.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 15.10.2019
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