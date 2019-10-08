ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 15 октября, в размере 64.3652 руб. против 64.2237 руб. на 12 октября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



12.10.19 - 64.2237 руб.

11.10.19 - 64.7416 руб.

10.10.19 - 65.0976 руб.

09.10.19 - 64.8672 руб.

08.10.19 - 64.8259 руб.











































































"AK&M" от 15.10.2019