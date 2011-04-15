Повтор! ЦБ может снизить прогноз по инфляции в 2019 году

С учётом наблюдаемой ценовой динамики прогноз инфляции в 2019 году может быть пересмотрен в сторону понижения на следующем заседании совета директоров Банка России 25 октября 2019 года. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Годовая инфляция в сентябре замедлилась на 0.3 п.п. и составила 4%. Это существенно ниже прогноза Банка России, подчёркивает ЦБ.



Ценовая динамика отражала преобладающее воздействие дезинфляционных факторов, в то время как проинфляционные риски не реализовались. В частности, более выраженным было влияние сдержанного спроса (как внешнего, так и внутреннего, в том числе связанного с бюджетными расходами). Замедлению инфляции также способствовали укрепление рубля и расширение предложения на отдельных продовольственных рынках (мясопродуктов, сахара, ряда продуктов переработки зерна).



В этих условиях отмечалось замедление роста цен на широкий круг товаров и рыночных услуг.







"AK&M" от 15.10.2019