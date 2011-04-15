Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

15/10/2019
11:04

Рубль без явных поводов для укрепления из-за ослабления оптимизма по торговой сделке

На старте торгов российская валюта находится вблизи отметки 64.2 в паре с долларом и 71 в паре с евро. Оптимизм относительно перспектив заключения торговой сделки между США и Китаем постепенно ослабевает, поэтому рисковые активы не находят существенной поддержки. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Китайский фондовый рынок закрылся на отрицательной территории, теряя около полупроцента. Большинство валют развивающихся стран (в том числе, TRY, BRL, INR, ZAR) также завершили вчерашний день в красной зоне.

Умеренным фактором риска для рубля можно считать сегодняшнюю публикацию корпоративной отчетности в США за третий квартал крупными американскими банками, а также выпуск обновленного прогноза от МВФ по перспективам мировой экономики.

Отчетность может разочаровать инвесторов, а у МВФ нет существенных поводов улучшать прогнозы по глобальному экономическому росту. На этом фоне существенных поводов для роста аппетита к рисковым активам у инвесторов нет, как следствие рубль может умеренно слабеть в основных валютных парах.

"AK&M" от 15.10.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100