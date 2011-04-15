Рубль без явных поводов для укрепления из-за ослабления оптимизма по торговой сделке

На старте торгов российская валюта находится вблизи отметки 64.2 в паре с долларом и 71 в паре с евро. Оптимизм относительно перспектив заключения торговой сделки между США и Китаем постепенно ослабевает, поэтому рисковые активы не находят существенной поддержки. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Китайский фондовый рынок закрылся на отрицательной территории, теряя около полупроцента. Большинство валют развивающихся стран (в том числе, TRY, BRL, INR, ZAR) также завершили вчерашний день в красной зоне.



Умеренным фактором риска для рубля можно считать сегодняшнюю публикацию корпоративной отчетности в США за третий квартал крупными американскими банками, а также выпуск обновленного прогноза от МВФ по перспективам мировой экономики.



Отчетность может разочаровать инвесторов, а у МВФ нет существенных поводов улучшать прогнозы по глобальному экономическому росту. На этом фоне существенных поводов для роста аппетита к рисковым активам у инвесторов нет, как следствие рубль может умеренно слабеть в основных валютных парах.



"AK&M" от 15.10.2019