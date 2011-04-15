ТМК и Saudi Aramco подписали меморандум о взаимопонимании

Трубная металлургическая компания (ТМК) и Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) в рамках проходящего в столице Саудовской Аравии Эр-Риаде Российско-саудовского инвестиционного форума заключили меморандум о взаимопонимании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ТМК.



Российско-саудовский инвестиционный форум (Saudi-Russian CEO Forum) проходит 14 октября в рамках государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Королевство Саудовская Аравия. Его организаторами выступают Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Главное инвестиционное управление Саудовской Аравии (SAGIA) и Саудовский центр международных стратегических партнерств (SCISP). В мероприятиях форума принимает участие делегация ТМК во главе с Дмитрием Пумпянским.



В составе российской делегации Дмитрий Пумпянский также принял участие в первом учредительном заседании Российско-саудовского совета по экономическим вопросам, в который вошли ведущие представители деловых кругов обеих стран. Заседание состоялось в присутствии президента РФ Владимира Путина и наследного принца и министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.



ПАО "Трубная металлургическая компания" (Москва, ИНН 7710373095) входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Производственные мощности ТМК составляют более 6 млн т трубной продукции в год и расположены в России, США, Румынии и Казахстане. В 2017 году компания отгрузила 3.806 млн т труб, что на 10.6% больше, чем годом ранее.



Выручка ПAO "ТМК" по МСФО за I квартал 2019 года упала на 1% до $1.257 млрд с $1.274 млрд годом ранее. Валовая прибыль увеличилась на 6% до $235 млн с $221 млн, скорректированный показатель EBITDA - на 9% до $175 млн со $160 млн.





"AK&M" от 15.10.2019