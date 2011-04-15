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15/10/2019
11:25

Нефтяные котировки потеряли более 2.5% в ходе вчерашних торгов на фоне ослабления аппетита к рисковым активам на глобальных площадках

Нефтяные котировки потеряли более 2.5% в ходе вчерашних торгов на фоне ослабления аппетита к рисковым активам на глобальных площадках. Контракты на Brent снова опустились ниже отметки $60/bbl в условиях новых негативных новостей по торговым переговорам между США и Китаем, после того как КНР заявила о желании провести еще один раунд переговоров перед заключением промежуточной сделки со Штатами. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Неопределенность по торговой войне негативно влияет на перспективы мирового экономического роста, что, в свою очередь, омрачает перспективы спроса на энергоносители и оказывает давление на нефтяные цены.

Сегодня это негативное влияние может усилить публикация полугодового отчета МВФ, в котором организация традиционно публикует прогнозы по росту глобальной экономики. В случае весьма вероятного понижения прогнозов от МВФ давление на нефтяные котировки, скорее всего, усилится.

В целом, несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, основное влияние на нефтяной рынок оказывает глобальный аппетит к рисковым активам и ситуация в мировой экономике, которая не позволяет говорить об устойчивом росте спроса на энергоресурсы в ближайшее время.

"AK&M" от 15.10.2019
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