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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 16 октября в размере 64.2548 руб. против 64.3652 руб. на 15 октября.
Курс доллара США за последние 5 дней:
15.10.19 - 64.3652 руб.
12.10.19 - 64.2237 руб.
11.10.19 - 64.7416 руб.
10.10.19 - 65.0976 руб.
09.10.19 - 64.8672 руб.
"AK&M" от 15.10.2019