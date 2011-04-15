Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 16 октября

Банк России установил на 16 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России





1 Австралийский доллар 43.4684

1 Азербайджанский манат 37.8749

100 Армянских драмов 13.4565

1 Белорусский рубль 31.3652

1 Болгарский лев 36.2244

1 Бразильский реал 15.5758

100 Венгерских форинтов 21.3103

1000 Вон Республики Корея 54.1819

10 Гонконгских долларов 81.9138

10 Датских крон 94.8438

1 Доллар США 64.2548

1 Евро 70.8473

100 Индийских рупий 90.0129

100 Казахстанских тенге 16.4978

1 Канадский доллар 48.5748

100 Киргизских сомов 91.8478

10 Китайских юаней 90.7772

10 Молдавских леев 36.7801

1 Новый туркменский манат 18.3848

10 Норвежских крон 70.3499

1 Польский злотый 16.4895

1 Румынский лей 14.9045

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.0644

1 Сингапурский доллар 46.8534

10 Таджикских сомони 66.3104

1 Турецкая лира 10.8741

10000 Узбекских сумов 68.0665

10 Украинских гривен 25.8685

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.3402

10 Чешских крон 27.4335

10 Шведских крон 65.4532

1 Швейцарский франк 64.3256

10 Южноафриканских рэндов 43.3949

100 Японских иен 59.2838

"AK&M" от 15.10.2019