Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 16 октября

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Банк России установил на 16 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России
1 Австралийский доллар 43.4684
1 Азербайджанский манат 37.8749
100 Армянских драмов 13.4565
1 Белорусский рубль 31.3652
1 Болгарский лев 36.2244
1 Бразильский реал 15.5758
100 Венгерских форинтов 21.3103
1000 Вон Республики Корея 54.1819
10 Гонконгских долларов 81.9138
10 Датских крон 94.8438
1 Доллар США 64.2548
1 Евро 70.8473
100 Индийских рупий 90.0129
100 Казахстанских тенге 16.4978
1 Канадский доллар 48.5748
100 Киргизских сомов 91.8478
10 Китайских юаней 90.7772
10 Молдавских леев 36.7801
1 Новый туркменский манат 18.3848
10 Норвежских крон 70.3499
1 Польский злотый 16.4895
1 Румынский лей 14.9045
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.0644
1 Сингапурский доллар 46.8534
10 Таджикских сомони 66.3104
1 Турецкая лира 10.8741
10000 Узбекских сумов 68.0665
10 Украинских гривен 25.8685
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.3402
10 Чешских крон 27.4335
10 Шведских крон 65.4532
1 Швейцарский франк 64.3256
10 Южноафриканских рэндов 43.3949
100 Японских иен 59.2838
"AK&M" от 15.10.2019