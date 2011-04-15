Президент ТПП РФ С.Катырин направил приветствие участникам VIII Славянского международного экономического форума

Президент ТПП РФ Сергей Катырин направил приветствие участникам VIII Славянского международного экономического форума. На протяжении ряда лет Славянский международный экономический форум является площадкой, где обсуждаются актуальные вопросы развития экономики Брянской области и стран, имеющих славянские корни. Форум привлекает все большее внимание авторитетных экспертов-аналитиков, представителей деловых кругов из разных стран, подчеркнул С.Катырин.



Традиционно в подготовке форума активное участие принимают Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Торгово-промышленная палата Брянской области, выступающие организаторами дискуссионных площадок.



С.Катырин пожелал всем участникам форума плодотворной работы, установления деловых контактов, успехов в реализации намеченных планов.



VIII Славянский международный экономический форум пройдёт в Брянске 18 октября 2019 года. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.



Основная тема СМЭФ-2019: "Сбережение и приумножение человеческого потенциала".



В рамках форума состоятся пленарное и 12 тематических заседаний. Специальное заседание будет посвящено итогам СМЭФ-2018 "Экономика в цифровой экосистеме". Традиционно работу СМЭФ будут сопровождать Выставка ключевых участников и партнёров проекта.



Партнёр форума - АО "Россельхозбанк". Телекоммуникационный партнёр - ПАО "Ростелеком". Спонсоры - АО "МЕТАКЛЭЙ", АО "Чистая планета", ПАО "Сбербанк", GE Healthcare в России/СНГ.



Подробнее о форуме на http://slavyanskyforum.com



"AK&M" от 15.10.2019