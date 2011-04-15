ВТБ реализовал сервис оплаты платежей по QR-коду в своих банкоматах. Об этом говорится в сообщении банка.



Клиенты могут провести расчёты по жилищно-коммунальным услугам Москвы и штрафам ГИБДД в несколько касаний.



Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо в главном меню выбрать кнопку "Оплата по QR-коду", поднести квитанцию к ридеру и провести платёж.



Также с использованием QR-кода в банкоматах ВТБ можно оплатить квитанции "Мосэнергосбыта", задолженности перед Федеральной налоговой службой России и платежи в адрес Федеральной службы судебных приставов РФ.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль Группы ВТБ за 8 месяцев 2019 года по МСФО упала на 6.6% до 115.3 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Чистые процентные доходы составили 287.9 млрд руб, чистые комиссионные доходы - 60.6 млрд руб.



"AK&M" от 15.10.2019