Комиссия Банка России получила более 480 обращений о восстановлении деловой репутации

Комиссия по рассмотрению жалоб на принятые Банком России решения о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям или требованиям к деловой репутации за время своей работы получила 485 обращений. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



С 28 января 2018 года комиссия рассматривает жалобы должностных лиц и владельцев крупных пакетов акций (долей) кредитных и ряда некредитных финансовых организаций на необоснованность признания их не соответствующими установленным требованиям.



За это время комиссия удовлетворила 187 жалоб, по 175 жалобам принято решение об отказе в удовлетворении. Ещё 16 заявлений было возвращено из-за отсутствия предмета рассмотрения (сведения в базе данных отсутствуют). В процессе рассмотрения (решения не приняты) по состоянию на 1 октября находилось 33 жалобы. Оставлены без рассмотрения в связи с несоответствием установленным требованиям 74 жалобы. При этом одной из основных проблем остается представление заявителями недостаточно полной информации, подтверждающей их непричастность к нарушениям в деятельности финансовой организации.



Всего на 1 октября 2019 года в базу данных внесены сведения о 5606 лицах, связанных с деятельностью кредитных организаций, и о 1869 лицах, связанных с деятельностью некредитных финансовых организаций.



По действующему законодательству деловая репутация заявителя может быть восстановлена, если им представлены доказательства непричастности к совершению действий (бездействию), повлекших негативные последствия для финансовой организации. В таком случае по результатам принятых Комиссией решений Банк России исключает сведения о заявителях из соответствующей базы данных.



"AK&M" от 15.10.2019