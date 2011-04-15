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15/10/2019
14:41

Министр труда и социальной защиты РФ М.Топилин направил приветствие участникам VIII Славянского международного экономического форума

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин направил приветствие участникам VIII Славянского международного экономического форума.

СМЭФ-2019 посвящён теме сбережения и приумножения человеческого потенциала. Сегодня это главная задача, стоящая перед всей системой госуправления и всего общества, подчеркнул М.Топилин.

"Главный смысл государственного управления в обеспечении устойчивого развития общества и достижении достойного уровня жизни людей. На это нацелены все национальные проекты. Здесь важно все - и демографическая политика, и меры по поддержке производства и созданию высокопроизводительных рабочих мест, и задачи по развитию рынка труда. Уверен, что эти и другие вопросы будут обсуждаться на форуме на высоком уровне", - говорится в приветствии.

VIII Славянский международный экономический форум пройдёт в Брянске 18 октября 2019 года. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.

Основная тема СМЭФ-2019: "Сбережение и приумножение человеческого потенциала".

В рамках форума состоятся пленарное и 12 тематических заседаний. Специальное заседание будет посвящено итогам СМЭФ-2018 "Экономика в цифровой экосистеме". Традиционно работу СМЭФ будут сопровождать Выставка ключевых участников и партнёров проекта.

Партнёр форума - АО "Россельхозбанк". Телекоммуникационный партнёр - ПАО "Ростелеком". Спонсоры - АО "МЕТАКЛЭЙ", АО "Чистая планета", ПАО "Сбербанк", GE Healthcare в России/СНГ.

Подробнее о форуме на http://slavyanskyforum.com



"AK&M" от 15.10.2019
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