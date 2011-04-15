Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

15/10/2019
15:13

В Госдуму внесён законопроект о согласии на лечение в экстренных случаях

В Госдуму внесен проект поправок в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", расширяющий круг лиц, которые могут принимать решение об оказании неотложной медицинской помощи. Их авторами стали председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов и член комитета Юрий Кобзев. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Законопроект предлагает включить в перечень лиц, принимающих решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина в связи с его неспособностью выразить свою волю, медицинского работника выездной бригады скорой медицинской помощи. Этот медработник должен быть назначен старшим при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи вне медицинской организации.

"В случае принятия законопроекта у медицинских работников скорой медицинской помощи появляется возможность оказать помощь незамедлительно и своевременно. Законопроект устраняет сложившиеся к настоящему времени противоречия между нормативными правовыми актами в этой сфере, в частности, со статьей 124 Уголовного кодекса Российской Федерации о неоказании помощи больному", — подчёркивается в пояснительной записке.

Сейчас в законодательстве не определено, кто из медицинских работников, прибывших на место вызова в составе бригады скорой медицинской помощи и равнозначных по полномочиям, должен принимать решение о медицинском вмешательстве.

"AK&M" от 15.10.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100