В Госдуму внесён законопроект о согласии на лечение в экстренных случаях

В Госдуму внесен проект поправок в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", расширяющий круг лиц, которые могут принимать решение об оказании неотложной медицинской помощи. Их авторами стали председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов и член комитета Юрий Кобзев. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект предлагает включить в перечень лиц, принимающих решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина в связи с его неспособностью выразить свою волю, медицинского работника выездной бригады скорой медицинской помощи. Этот медработник должен быть назначен старшим при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи вне медицинской организации.



"В случае принятия законопроекта у медицинских работников скорой медицинской помощи появляется возможность оказать помощь незамедлительно и своевременно. Законопроект устраняет сложившиеся к настоящему времени противоречия между нормативными правовыми актами в этой сфере, в частности, со статьей 124 Уголовного кодекса Российской Федерации о неоказании помощи больному", — подчёркивается в пояснительной записке.



Сейчас в законодательстве не определено, кто из медицинских работников, прибывших на место вызова в составе бригады скорой медицинской помощи и равнозначных по полномочиям, должен принимать решение о медицинском вмешательстве.



"AK&M" от 15.10.2019