Россия и Саудовская Аравия подписали Меморандум о взаимном расширении экспорта сельхозпродукции и продовольствия

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и министр окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Королевства Саудовская Аравия Абдурахман Аль-Фадли подписали Меморандум о взаимном расширении экспорта сельхозпродукции и продовольствия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза РФ.



Церемония состоялась в рамках государственного визита в королевство президента РФ Владимира Путина.



Как отметил глава Минсельхоза, сельское хозяйство является одним из ключевых направлений взаимодействия двух стран. По итогам прошлого года около половины общего товарооборота между Российской Федерацией и Королевством Саудовская Аравия пришлось на продукцию АПК, что составляет почти $500 млн.



Минсельхоз России рассчитывает, что подписание Меморандума придаст дополнительный импульс развитию межгосударственных отношений. Согласно данному документу, двусторонний товарооборот планируется увеличить за счёт наращивания поставок из России зерновых (пшеница, кукуруза, ячмень), нишевых культур (горох, лён, нут, кориандр, чечевица, сорго), кормовых трав (люцерна), живых животных и животноводческой продукции (мясо птицы, говядина, баранина, яйца, молочная продукция), пищевой продукции (шоколад, кондитерские изделия, сахар, мука, овощи бобовые сушёные), а также импорта саудовской рыбной продукции, креветок, фруктов и фиников в нашу страну.





"AK&M" от 15.10.2019