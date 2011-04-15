Cборы Ингосстраха в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в первом полугодии выросли на 36%

Объём премии, собранной филиалом Ингосстраха в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за первое полугодие 2019 года, составил 3.3 млрд руб., что на 36% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 2.6 млрд руб. (прирост 33%), в том числе сборы по личному страхованию – 360.5 млн руб. (прирост 17%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 2.1 млрд руб. (прирост 37%), страхованию ответственности – 106.6 млн руб. (прирост 12%). Объём страховой премии по ОСАГО составил 683.5 млн руб. (прирост 59%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 12.7 млн руб. (прирост 15%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составил 10.4 млн руб.



Выплаты филиала Ингосстраха в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за первое полугодие 2019 года составили 1.4 млрд руб., что на 19% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. В том числе по добровольному личному страхованию – 216.5 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 858.3 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 15.8 млн руб. Выплаты по ОСАГО – 263.9 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 6.1 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Ингосстраха в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стали ОСАГО (прирост доли рынка на 2.9 п.п. до 8.6%), АВТОКАСКО (прирост доли рынка на 3.3 п.п. до 14.2%), страхование имущества физических лиц (прирост доли рынка на 2.4 п.п. до 6.8%) и страхование имущества юридических лиц (прирост доли на 2.9 п.п. до 8.4%).



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 15.10.2019