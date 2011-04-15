Член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин направил приветствие участникам СМЭФ-2019

Член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин направил приветствие участникам VIII Славянского международного экономического форума.



"От имени Евразийской комиссии приветствую организаторов, гостей и участников VIII Славянского международного экономического форума! - Комиссию с первого дня своего образования связывает тесное взаимодействие с бизнес-сообществами государств-членов Евразийского экономического союза в целях создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности", - говорится в приветствии.



А.Субботин убеждён, что развитая промышленность и сельское хозяйство создают квалифицированные, хорошо оплачиваемые рабочие места, способствуют повышению уровня жизни населения и уверенности в завтрашнем дне.



Сегодня формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Евразийского экономического союза создает огромные возможности для улучшения качества жизни людей, а также условия и возможности для самореализации.



"Важнейшим направлением развития интеграции является кооперация предприятий стран Союза, способствующая в том числе созданию новых рабочих мест, - заявил А.Субботин. - Уверен, диалог в рамках форума позволит провести детальный анализ существующих проблем и наметить пути их решения с учётом интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского союза".



VIII Славянский международный экономический форум пройдёт в Брянске 18 октября 2019 года. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.



Основная тема СМЭФ-2019: "Сбережение и приумножение человеческого потенциала".



В рамках форума состоятся пленарное и 12 тематических заседаний. Специальное заседание будет посвящено итогам СМЭФ-2018 "Экономика в цифровой экосистеме". Традиционно работу СМЭФ будут сопровождать Выставка ключевых участников и партнёров проекта.



Партнёр форума - АО "Россельхозбанк". Телекоммуникационный партнёр - ПАО "Ростелеком". Спонсоры - АО "МЕТАКЛЭЙ", АО "Чистая планета", ПАО "Сбербанк", GE Healthcare в России/СНГ.



Подробнее о форуме на http://slavyanskyforum.com



"AK&M" от 15.10.2019