Госдума одобрила введение административной ответственности за производство порошкового алкоголя

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях об установлении административной ответственности за производство или оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Закон вводит штрафы за производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, которая запрещена в России.



За нарушение запрета граждане заплатят от 5 тыс. до 20 тыс. руб., должностные лица — от 20 тыс. до 50 тыс. руб., юридические — от 200 тыс. до 500 тыс. руб. Во всех случаях возможна конфискация предмета административного правонарушения.



Ранее Госдума приняла закон о запрете в России порошкообразной спиртосодержащей продукции.



"AK&M" от 15.10.2019