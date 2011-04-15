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15/10/2019
16:43

Госдума одобрила введение административной ответственности за производство порошкового алкоголя

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях об установлении административной ответственности за производство или оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Закон вводит штрафы за производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, которая запрещена в России.

За нарушение запрета граждане заплатят от 5 тыс. до 20 тыс. руб., должностные лица — от 20 тыс. до 50 тыс. руб., юридические — от 200 тыс. до 500 тыс. руб. Во всех случаях возможна конфискация предмета административного правонарушения.

Ранее Госдума приняла закон о запрете в России порошкообразной спиртосодержащей продукции.

"AK&M" от 15.10.2019
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