Министр европейской интеграции и международного сотрудничества Республики Сербской З.Клокич направил приветствие участникам СМЭФ-2019

Министр европейской интеграции и международного сотрудничества Республики Сербской Златан Клокич направил приветствие участникам VIII Славянского международного экономического форума.



Правительство Республики Сербской выражает удовлетворение по поводу участия своих представителей на VIII Славянском международном экономическом форуме. Мы уверены, что данный форум представляет хорошую платформу для обсуждения стратегических вопросов и задач, обмена идеями и мнениями между политиками, представителями делового и академического сообщества. Кроме того, форум, безусловно, представляет прекрасную возможность для укрепления взаимодействия славянских стран в глобальном экономическом, социальном и культурном контексте, подчеркнул З.Клокич.



"Мы бы хотели особо отметить фокус форума этого года, который устремлён на человеческий потенциал. Страны долгое время инвестировали в экономический рост, уделяя основное внимание инвестициям в инфраструктуру, в то время как сегодня предпринимаются глобальные меры по направлению более значимых и качественных инвестиции именно в людей для достижения равенства, устойчивого экономического роста и сокращения уровня бедности", - говорится в приветствии.



"По современным оценкам, "человеческий капитал" - потенциал личности - станет самой важной долгосрочной инвестицией, которую любая страна может сделать для будущего процветания и качества жизни своих граждан. Именно поэтому мы рады возможности обменяться мнениями с другими партнерами по этой теме, а также по другим интересным темам, предусмотренным программой. Мы считаем, что посредством эффективного международного сотрудничества мы можем внести важный вклад в реализацию общих целей", - заявил З.Клокич.



Он пожелал организаторам успешного проведения форума, а всем участникам открытого и конструктивного диалога и успешного сотрудничества в дальнейшем.



VIII Славянский международный экономический форум пройдёт в Брянске 18 октября 2019 года. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.



Основная тема СМЭФ-2019: "Сбережение и приумножение человеческого потенциала".



В рамках форума состоятся пленарное и 12 тематических заседаний. Специальное заседание будет посвящено итогам СМЭФ-2018 "Экономика в цифровой экосистеме". Традиционно работу СМЭФ будут сопровождать Выставка ключевых участников и партнёров проекта.



Партнёр форума - АО "Россельхозбанк". Телекоммуникационный партнёр - ПАО "Ростелеком". Спонсоры - АО "МЕТАКЛЭЙ", АО "Чистая планета", ПАО "Сбербанк", GE Healthcare в России/СНГ.



Подробнее о форуме на http://slavyanskyforum.com



"AK&M" от 15.10.2019