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15/10/2019
16:56

Стратегию развития электронной промышленности обсудят в рамках СМЭФ-2019

В рамках VIII Славянского международного экономического форума 18 октября 2019 года пройдет отраслевая дискуссия "Консорциумы электронной промышленности в обеспечении развития транспортной системы до 2030 года". Заседание проходит при содействии департамента электронной промышленности Минпромторга России и Консорциума дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности.

Стратегия развития электронной промышленности ставит перед отраслью амбициозные задачи по освоению гражданских рынков. Основой дальнейшего развития индустрии станет импортозамещение в стратегически важных для страны сферах. И прежде всего, это транспорт, где остро стоит вопрос перехода на отечественные программно-аппаратные комплексы.

Транспортная система страны активно развивается и становится драйвером развития многих отраслей промышленности, в том числе и электронной промышленности, формируя спрос и оживляя рынки. Транспорт - стратегически важный национальный ресурс, и к нему предъявляются повышенные требования к обеспечению безопасности, важной частью которой является защита от киберугроз. Импортозамещение в цифровых технологиях на транспорте стало актуальной задачей. В связи с этим российская электронная промышленность может и должна играть значимую роль в обновлении транспортной системы.

В формате дискуссии с участием представителей всех заинтересованных сторон будут обсуждаться: стратегия развития электронной промышленности до 2030 года, задачи и возможности предприятий регионов Центральной России в данной стратегии; транспортная инфраструктура и железнодорожное приборостроение в стратегии РЭП; консорциумы электронной промышленности в обеспечении развития транспортной системы России.

Модератором дискуссии выступит исполнительный директор ассоциации "Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности", член Экспертного совета по проведению научно-технической оценки комплексных проектов и контролю их реализации Вера Смирнова.

Участие в форуме бесплатное. Регистрация на форум открыта до 16 октября 2019 года. Подробнее на http://slavyanskyforum.com


"AK&M" от 15.10.2019
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