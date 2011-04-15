Стратегию развития электронной промышленности обсудят в рамках СМЭФ-2019

В рамках VIII Славянского международного экономического форума 18 октября 2019 года пройдет отраслевая дискуссия "Консорциумы электронной промышленности в обеспечении развития транспортной системы до 2030 года". Заседание проходит при содействии департамента электронной промышленности Минпромторга России и Консорциума дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности.



Стратегия развития электронной промышленности ставит перед отраслью амбициозные задачи по освоению гражданских рынков. Основой дальнейшего развития индустрии станет импортозамещение в стратегически важных для страны сферах. И прежде всего, это транспорт, где остро стоит вопрос перехода на отечественные программно-аппаратные комплексы.



Транспортная система страны активно развивается и становится драйвером развития многих отраслей промышленности, в том числе и электронной промышленности, формируя спрос и оживляя рынки. Транспорт - стратегически важный национальный ресурс, и к нему предъявляются повышенные требования к обеспечению безопасности, важной частью которой является защита от киберугроз. Импортозамещение в цифровых технологиях на транспорте стало актуальной задачей. В связи с этим российская электронная промышленность может и должна играть значимую роль в обновлении транспортной системы.



В формате дискуссии с участием представителей всех заинтересованных сторон будут обсуждаться: стратегия развития электронной промышленности до 2030 года, задачи и возможности предприятий регионов Центральной России в данной стратегии; транспортная инфраструктура и железнодорожное приборостроение в стратегии РЭП; консорциумы электронной промышленности в обеспечении развития транспортной системы России.



Модератором дискуссии выступит исполнительный директор ассоциации "Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности", член Экспертного совета по проведению научно-технической оценки комплексных проектов и контролю их реализации Вера Смирнова.



Участие в форуме бесплатное. Регистрация на форум открыта до 16 октября 2019 года. Подробнее на http://slavyanskyforum.com





"AK&M" от 15.10.2019