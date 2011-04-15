Московская биржа будет направлять на выплату дивидендов от 60% чистой прибыли по МСФО

Наблюдательный совет Московской биржи утвердил новую дивидендную политику. Как говорится в сообщении биржи, компания будет стремиться направлять на дивиденды весь свободный денежный поток. Нижняя граница дивидендных выплат увеличена с 55% до 60% от чистой прибыли по МСФО. Московская биржа продолжит выплачивать дивиденды на ежегодной основе.



Свободный денежный поток в целях дивидендной политики учитывает необходимые капитальные вложения в поддержание бизнеса и инвестиции в дальнейшее развитие, а также регуляторные требования к Московской бирже и ее дочерним компаниями - Национальному расчетному депозитарию (НРД) и Национальному клиринговому центру (НКЦ).



Группа "Московская Биржа" включает в себя ПАО "Московская биржа", которое управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы также входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (НКО НКЦ (АО)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг.



Московская биржа образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп - Группы ММВБ (год основания 1992) и Группы РТС (год основания 1995). Возникшая в результате слияния вертикально интегрированная структура, обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была переименована в Московскую биржу.





"AK&M" от 15.10.2019