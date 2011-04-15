Банки могут обязать уведомлять клиентов о блокировке электронных кошельков

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в закок "О национальной платежной системе", по которому в случае приостановления или прекращения электронного денежного перевода клиента оператор обязан будет в тот же день уведомить клиента и сообщить о причине блокировки. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Ранее были установлены правила, по которым сомнительные переводы и платежи могут блокироваться. При этом пользователи часто жалуются на то, что средства на их личных счетах блокируют без предупреждения.



"AK&M" от 15.10.2019