ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 16 октября, в размере 64.2548 руб. против 64.3652 руб. на 15 октября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



15.10.19 - 64.3652 руб.

12.10.19 - 64.2237 руб.

11.10.19 - 64.7416 руб.

10.10.19 - 65.0976 руб.

09.10.19 - 64.8672 руб.













































































"AK&M" от 15.10.2019