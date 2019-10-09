ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 16 октября, в размере 70.8473 руб. против 70.9305 руб. на 15 октября.





Курс евро за последние 5 дней:



15.10.19 - 70.9305 руб.

12.10.19 - 70.7296 руб.

11.10.19 - 71.2999 руб.

10.10.19 - 71.4511 руб.

09.10.19 - 71.2372 руб.







































































































































































































"AK&M" от 15.10.2019