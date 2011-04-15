Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 17 октября

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Банк России установил на 17 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России
1 Австралийский доллар 43.3367
1 Азербайджанский манат 37.9284
100 Армянских драмов 13.4868
1 Белорусский рубль 31.4034
1 Болгарский лев 36.3021
1 Бразильский реал 15.3948
100 Венгерских форинтов 21.3425
1000 Вон Республики Корея 54.0478
10 Гонконгских долларов 82.0231
10 Датских крон 95.0451
1 Доллар США 64.3455
1 Евро 71.0503
100 Индийских рупий 89.8586
100 Казахстанских тенге 16.5020
1 Канадский доллар 48.6802
100 Киргизских сомов 91.9359
10 Китайских юаней 90.5879
10 Молдавских леев 36.8979
1 Новый туркменский манат 18.4107
10 Норвежских крон 70.1795
1 Польский злотый 16.5154
1 Румынский лей 14.9394
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.2003
1 Сингапурский доллар 46.8649
10 Таджикских сомони 66.4040
1 Турецкая лира 10.9171
10000 Узбекских сумов 68.1626
10 Украинских гривен 25.8816
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.8990
10 Чешских крон 27.5293
10 Шведских крон 65.6172
1 Швейцарский франк 64.5132
10 Южноафриканских рэндов 42.8870
100 Японских иен 59.2146
"AK&M" от 16.10.2019