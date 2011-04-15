Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 17 октября

Банк России установил на 17 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России





1 Австралийский доллар 43.3367

1 Азербайджанский манат 37.9284

100 Армянских драмов 13.4868

1 Белорусский рубль 31.4034

1 Болгарский лев 36.3021

1 Бразильский реал 15.3948

100 Венгерских форинтов 21.3425

1000 Вон Республики Корея 54.0478

10 Гонконгских долларов 82.0231

10 Датских крон 95.0451

1 Доллар США 64.3455

1 Евро 71.0503

100 Индийских рупий 89.8586

100 Казахстанских тенге 16.5020

1 Канадский доллар 48.6802

100 Киргизских сомов 91.9359

10 Китайских юаней 90.5879

10 Молдавских леев 36.8979

1 Новый туркменский манат 18.4107

10 Норвежских крон 70.1795

1 Польский злотый 16.5154

1 Румынский лей 14.9394

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.2003

1 Сингапурский доллар 46.8649

10 Таджикских сомони 66.4040

1 Турецкая лира 10.9171

10000 Узбекских сумов 68.1626

10 Украинских гривен 25.8816

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.8990

10 Чешских крон 27.5293

10 Шведских крон 65.6172

1 Швейцарский франк 64.5132

10 Южноафриканских рэндов 42.8870

100 Японских иен 59.2146

"AK&M" от 16.10.2019