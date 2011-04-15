Дайджест газеты "Коммерсант" от 16 октября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 16 октября 2019 года.



"РОСГЕОЛОГИЯ" ПОРАБОТАЛА НА ИЗНОС

КОМПАНИЯ ПРОСИТ 10 МЛРД РУБЛЕЙ ИЗ БЮДЖЕТА"



Как стало известно "Ъ", "Росгеология" попросила правительство о

докапитализации на 10,3 млрд руб., которые хочет вложить в модернизацию оборудования. Иначе, считает глава холдинга Сергей Горьков, "Росгеология" станет неконкурентоспособной. Компания и раньше просила многомиллиардную поддержку, но безуспешно. Эксперты утверждают, что существование специальной госкомпании для геологоразведки не соответствует мировой практике, но вопрос поддержки будет зависеть от приоритетов правительства.





МАГАЗИНЫ НА ТОПЧАНЕ

ТЕЛЕКАНАЛЫ ДЛЯ ПОКУПОК ХОТЯТ СЭКОНОМИТЬ НА ВЕЩАНИИ"



Рынок "магазинов на диване" переживает кризис на фоне снижения покупательской способности населения. По итогам провального по продажам летнего сезона такие каналы активизировали переговоры с операторами платного ТВ о снижении выплат за вещание в их сетях. Но крупные операторы считают нынешние условия "взаимовыгодными".





ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ ЗАКОНЧЕНА

ВС ПОДТВЕРДИЛ ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕГЛАСНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КРУПНОЙ КОМПАНИИ





Пятилетнее противостояние ФНС и владельца одного из крупнейших производителей и импортеров алкоголя в Санкт-Петербурге - группы "Ладога" Вениамина Грабара - закончилось победой службы. Дело прошло все судебные инстанции и завершилось в Верховном суде (ВС): в его определении утверждается, что господин Грабар, несмотря на отсутствие формальных подтверждений этому, является собственником бизнеса, который был преднамеренно обанкрочен, и как его бенефициар должен нести субсидиарную ответственность. Сумма налоговых долгов обанкроченной "Ладоги" - 1,5 млрд руб. Юристы считают, что это один из крупнейших формирующих практику споров по привлечению к субсидиарной ответственности.





БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО ОКАЗАЛОСЬ ПРИБЫЛЬНЫМ

ПОПРАВКИ К БЮДЖЕТУ 2019 ГОДА УВЕЛИЧИВАЮТ РАСХОДЫ ПРИ СНИЖЕНИИ НЕФТЯНЫХ ДОХОДОВ



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"Ъ" стали известны основные параметры поправок к текущему бюджету 2019 года, разработанные Минфином. В полном соответствии с бюджетным правилом расходы бюджета этого года увеличиваются на 195 млрд руб. при сокращении нефтегазовых доходов почти на 400 млрд руб. и снижении общих доходов примерно на уровне новых расходов. Перераспределения средств нацпроектов практически нет, крупнейшее изменение текущего бюджета - докапитализация ВЭБ.РФ на 161 млрд руб.





ВИКТОР ЗОЛОТОВ УСИЛИВАЕТ ВНУТРЕННЮЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВОЙСКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ВООРУЖАТСЯ ДЕТЕКТОРАМИ ЛЖИ



Как стало известно "Ъ", депутатами Госдумы вместе с представителями Росгвардии подготовлен законопроект, в соответствии с которым существенно расширяются ее полномочия в сфере обеспечения собственной безопасности. Ведомство будет принимать на работу только после испытания кандидатов полиграфом, а сам порядок и формы внутриведомственных проверок определит глава Росгвардии Виктор Золотов.





С ИНСТРУКТОРА ВЗЫСКАЛИ САМОЛЕТ

ВОЕННОГО ТЕХНИКА ОБЯЗАЛИ ЗАПЛАТИТЬ МИНОБОРОНЫ ЗА РАЗБИТЫЙ АН-26



Как стало известно "Ъ", Минобороны взыскало стоимость разбитого тридцатилетнего самолета Ан-26 с бывшего борттехника-инструктора капитана ВВС Юрия Терешина. По версии следствия, в мае позапрошлого года он, отвлекшись на ремонт средства связи, не проконтролировал действия курсанта, который при посадке вместо работавшего со сбоями двигателя отключил исправный.





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"AK&M" от 16.10.2019