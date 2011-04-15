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16/10/2019
13:12

Сегодня завершается регистрация на VIII Славянский международный экономический форум

Сегодня завершается регистрация на VIII Славянский международный экономический форум. Регистрация на форум закроется 16 октября 2019 в 17:00 MSK.

Уже сейчас на форум зарегистрировалось более 1700 участников. Среди них представители зарубежных стран, таких как Республики Беларусь, Республики Сербской, Приднестровской Молдавской Республики и ДНР, а также Анголы, Польши, Испании, Коре и Тайваяь (КНР).

Тема СМЭФ-2019 вызвала большой интерес и в других регионах России, для участия в форуме зарегистрировались участники из Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской и Свердловской областей, а также Республики Карелия, Ставропольского края, Москвы и Санкт-Петербурга.

Основная тема СМЭФ-2019: "Сбережение и приумножение человеческого потенциала". В рамках форума состоятся пленарное и 12 тематических заседаний. Специальное заседание будет посвящено итогам СМЭФ-2018 "Экономика в цифровой экосистеме". Традиционно работу СМЭФ будут сопровождать Выставка ключевых участников и партнёров проекта.

На форуме будут обсуждаться вопросы создания новых рабочих мест через развитие приоритетных отраслей экономики, темы сохранения сельских территорий, улучшения среды проживания.

Будут подняты вопросы государственной поддержки рождаемости, развития современной системы здравоохранения, улучшения качества жизни "серебряной" части населения.

Официальный спонсор - АО "Россельхозбанк". Телекоммуникационный партнёр - ПАО "Ростелеком". Спонсоры - АО "МЕТАКЛЭЙ", АО "Чистая планета", ПАО "Сбербанк", GE Healthcare в России/СНГ.

Возрастная категория мероприятия 16+.

"AK&M" от 16.10.2019
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