Нефть Brent продолжает консолидироваться чуть ниже $60 за баррель, что обусловлено отсутствием локальных новостных триггеров

Нефть марки Brent продолжает консолидироваться чуть ниже $60 за баррель, что обусловлено отсутствием локальных новостных триггеров, говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.



Однако ситуация может измениться уже завтра, когда вниманию трейдеров будет представлен отчет по запасам нефти в США. Согласно прогнозу, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 1,4 млн. баррелей.



Если прогноз подтвердится, риск избыточного предложения вполне может оказать дополнительное давление на нефть. Фактором снижения цен также остаются опасения за перспективы мирового экономического роста.



По данным Международного валютного фонда рост мирового ВВП в 2019 году может оказаться самым слабым со времен финансового кризиса и составит 3% по сравнению с июльским прогнозом в 3.2%.



Напомним, что в первой половине 2019 года рост мирового ВВП составил 1% - самый низкий уровень с 2012 года. В качестве основной причины спада МВФ отмечает торговую войну между США и Китаем.



Тем временем, переговоры между странами продолжаются и будут возобновлены на уровне заместителей до конца текущей недели.



Новостной фон с Ближнего Востоке остается спокойным, что также удерживает покупателей от стремления отыграть потенциальный риск перебоя поставок, который может реализоваться в случае дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном.



Учитывая сказанное, краткосрочный приоритет остается за "короткими" позициями по нефти, однако, настроения могут быстро измениться. Например, не стоит недооценивать последствия всплеска рыночного оптимизма в случае достижения соглашения по Brexit.







"AK&M" от 16.10.2019