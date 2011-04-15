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16/10/2019
11:42

Внешний фон на открытии торгов складывается неоднозначный

Внешний фон на открытии торгов среды складывается неоднозначный. Цены на нефть растут после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок несколько ухудшились. Об этом говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились повышением трех основных индексов на 0.9-1.2% на фоне восстановления торгового оптимизма, а также в целом воодушевляющего начала сезона квартальных отчетностей. Банки JP Morgan Chase, Well Fargo и Citigroup сообщили о неплохой прибыли, а Johnson & Johnson повысила прогноз по прибыли. В Китае, тем временем, подтвердили достигнутые в пятницу торговые договоренности. Подписание соглашения должно состояться в ноябре.

Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0.2% в рамках коррекции. Кроме того, торговый вопрос по-прежнему окутан высокой долей неопределенности. Так, в СМИ сообщают о том, что Китаю будет сложно выполнить обязательства по закупке американской сельскохозяйственной продукции без отмены импортных пошлин, ожидая аналогичного шага и от США.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1.2%. Инвесторы региона воодушевлены возросшими шансами достижения соглашения по Brexit уже до конца текущей недели. Великобритания продолжает активные переговоры с ЕС, и стороны отмечают прогресс и уменьшение числа разногласий.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1.1%. Фондовые индексы Китая, однако, теряют порядка 0.5%.

Нефтяные фьючерсы утром коррекционно прибавляют около 0.5% после падения более чем на 2% накануне. В среду внимание инвесторов сосредоточится на еженедельных данных по динамике запасов от Минэнерго США, которые должны показать небольшое увеличение запасов "черного золота". Котировки в целом остаются под давлением сопротивлений, которые расположены на уровнях $60.9 (для Brent) и $55 (для WTI).

"AK&M" от 16.10.2019
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