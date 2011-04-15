Счётная палата указала на отдельные недостатки реализации ФЦП "Культура России"

Счётная палата выявила отдельные недостатки реализации ФЦП "Культура России", говорится в сообщении контрольного ведомства.



Счётная палата провела анализ использования бюджетных средств в рамках реализации федеральной целевой программы (ФЦП) "Культура России (2012-2018 годы)", в части, касающейся Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать). Агентство было ответственным исполнителем по семи мероприятиям с общим объёмом финансирования в 2.23 млрд руб.



Анализируя федеральную целевую программу за весь период её действия, Счётная палата отметила, что единственным установленным целевым показателем эффективности для Агентства, зафиксированным в тексте ФЦП, был выпуск книжных изданий для инвалидов по зрению. "По остальным мероприятиям были сформированы ожидаемые результаты, не зафиксированные по годам, но формулировка которых подразумевала их ежегодное выполнение. Таким образом, по своей сути ожидаемые результаты являлись показателями эффективности", – говорится в докладе, который был представлен на заседании коллегии Счётной палаты.



Тем не менее, по всем мероприятиям ожидаемые результаты были достигнуты агентством. За 2012-2018 годы Роспечать поддержала выпуск более 4.6 тыс. наименований изданий социально значимой литературы. При этом в агентстве отсутствует информация об объёмах реализации этих изданий; и оценить уровень востребованности выпущенной литературы и доведение её до конечного потребителя не представляется возможным. В Роспечати пояснили, что необходимость сбора указанной информации в целевой программе не была предусмотрена.



Большинство соглашений и госконтрактов агентство заключало с организациями из Москвы (62%) и Санкт-Петербурга (20%). На остальные регионы пришлось 18% соглашений и госконтрактов. В Роспечати такое распределение объяснили особенностями российского книжного рынка. "Такова структура отечественного книжного рынка – свыше 84% тиражей книг выпускается в Москве, ещё 16% – в Санкт-Петербурге и других субъектах Российской Федерации", - сообщил присутствовавший на Коллегии заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев.



Что касается реализации мероприятий ФЦП, то здесь Счётная палата выявила отдельные недостатки по двум направлениям: организация работы по предоставлению средств и контроль за их использованием.



В ряде случаев контрольное ведомство отметило риски предоставления субсидий издающим организациям, в отношении которых у членов экспертных комиссий имелась заинтересованность.



"AK&M" от 16.10.2019