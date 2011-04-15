"Газпром нефть" создала в Сингапуре дочернее предприятие для развития международного бизнеса судовых масел

"Газпром нефть" зарегистрировала операционную компанию Gazpromneft Marine Lubricants с офисом в Сингапуре. Об этом говорится в сообщении компании.



Новое предприятие обеспечит эффективное развитие международной производственно-логистической сети судовых масел "Газпром нефти", в том числе — на рынках Юго-Восточной Азии и Европы. В настоящее время продукция компании, одобренная ключевыми производителями судового оборудования, уже представлена более чем в 250 портах мира.



Ассортимент судовых масел и смазок под брендами Gazpromneft и Gazpromneft Ocean включает 43 наименования высокотехнологичных продуктов для всех типов судового оборудования. В том числе, в линейке представлено 15 сортов моторных масел Gazpromneft Ocean для двух- и четырехтактных двигателей, рецептуры которых были разработаны с учётом требований международной судоходной отрасли и положений конвенции MARPOL-2020.



"Расширение международной географии реализации судовых масел предусмотрено стратегией развития "Газпром нефти" до 2030 года. Мы планируем значительно увеличить объёмы выпуска и продаж специализированных смазочных материалов и занять к 2030 году 4% международного рынка судовых масел. Открытие операционной компании в Сингапуре, центре международного судоходства, где находится один из крупнейших в мире портов-хабов, позволит наиболее эффективно выстраивать производственно-логистическую сеть с учётом собственных заводов по выпуску смазочных материалов в России и партнёрских блендинговых производств за рубежом", - заявил Анатолий Чернер, заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту "Газпром нефти".



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.



"AK&M" от 16.10.2019