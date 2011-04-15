Маркировка сайтов финансовых организаций в интернете расширяется, ЦБ

Маркировка сайтов финансовых организаций в интернете расширяется, говорится в сообщении Банка России.



Официальные сайты кредитных и микрофинансовых организаций, а также сайты субъектов страхового дела с октября 2019 года начали маркироваться порталом Mail.ru. Таким образом, получил развитие проект, ранее реализованный Банком России совместно с компанией "Яндекс".



В поисковой выдаче Mail.ru появился специальный значок (синий кружок с галочкой), информирующий потребителя о том, что на промаркированном сайте предлагаются услуги финансовой организации, которая находится под надзором Банка России, и её деятельность регулируется законодательством, защищающим права и интересы потребителей соответствующих финансовых услуг. Услуга доступна пользователям как в мобильной версии, так и в версии для ПК.



Проект по маркировке в поисковой системе "Яндекс" был начат регулятором в июне 2017 года, и первыми маркер получили микрофинансовые организации. Впоследствии к проекту присоединились страховщики и другие участники финансового рынка.



Инструмент предоставляет потребителю возможность выбирать в онлайн-пространстве компании, которые работают законно и обладают соответствующим статусом. Кроме того, минимизирована возможность для действующих в интернете нелегальных компаний, в том числе двойников, вводить в заблуждение потребителя финансовых услуг.



"AK&M" от 16.10.2019