Московская Биржа утвердила стратегию развития до 2024 года

Наблюдательный совет Московской Биржи утвердил новую стратегию развития биржи и её дочерних компаний до 2024 года. Об этом говорится в сообщении биржи.



Новая стратегия основана на пяти ключевых приоритетах, два из которых относятся к зонам ответственности, а три – к направлениям развития.



Первоочередными положениями для компании являются две зоны ответственности: углубление основных рынков и культура инноваций, доверия и ответственности.



Московская Биржа остаётся центром ценообразования на российские активы и основной площадкой по привлечению капитала отечественным бизнесом. В рамках этого направления компания будет продолжать расширять доступность, время торгов и линейку продуктов и услуг, сохранит предложение на уровне лучших международных биржевых площадок. Особое внимание будет уделяться работе с инвесторами и эмитентами, направленной на привлечение финансирования компаниями на рынках капитала через размещение акций и облигаций, а также диверсификации линейки инструментов на срочном рынке и работе с рыночными данными.



Московская Биржа будет фокусироваться на ускорении бизнес-процессов, сокращении времени запуска новых продуктов и повышении киберустойчивости ключевых систем. Для достижения качественно нового уровня в этом направлении компания сосредоточится на развитии талантов и лидеров путём делегирования полномочий по широкому кругу вопросов развития бизнеса.



Дальнейший рост бизнеса Московской Биржи будет поддержан реализацией инициатив по трём направлениям развития: доступ на рынок, управление балансом и финансовая платформа. Направления развития являются органичным продолжением предыдущей стратегии, опираются на сильные стороны бизнес-модели Московской Биржи и ключевые компетенции её сотрудников.



Компания будет предоставлять профучастникам и потребителям доступ к широкой линейке инвестиционных и сберегательных продуктов. Московская Биржа сосредоточится на создании сервисов, которые обеспечат банкам и брокерам новые возможности продвижения своих услуг, а гражданам – интерфейсы доступа к финансовому рынку в едином информационном поле. Это позволит компании нарастить базу частных инвесторов – пользователей услуг в два раза на среднесрочном горизонте.



При реализации инициатив по направлению управления балансом Московская Биржа предоставит профучастникам и корпорациям гибкие сервисы поиска ликвидности, исполнения заявок и посттрейда в едином интерфейсе. Это позволит нарастить базу пользователей и ликвидность на денежном, валютном и срочном рынках, включая рынок СПФИ.



Развитие финансовой платформы означает распространение возможностей учётной инфраструктуры компании на широкий набор финансовых активов. Инициативы в рамках данного направления приведут к расширению сервисного предложения НРД на сберегательные инструменты и информационные активы.



Последовательная реализация инициатив по пяти ключевым приоритетам позволит Московской Бирже существенно нарастить клиентскую базу, будет способствовать развитию рынка, а также поддерживать темпы роста комиссионной выручки свыше 10% в год на горизонте реализации стратегии, сохраняя высокую эффективность и рентабельность бизнес-модели, подчёркивается в сообщении.



Группа "Московская Биржа" включает ПАО "Московская биржа", которое управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы также входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (НКО НКЦ (АО)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг.



Московская Биржа образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп — Группы ММВБ (год основания 1992) и Группы РТС (год основания 1995). Возникшая в результате слияния вертикально-интегрированная структура, обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была переименована в Московскую Биржу.



"AK&M" от 16.10.2019