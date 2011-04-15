ЦБ объявил учётную цену золота на 17 октября - 3067.03 руб./г против 3087.91 руб./г на 16 октября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 17 октября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3067.03 руб./грамм
Серебро: - 35.70 руб./грамм
Платина: - 1830.85 руб./грамм
Палладий: - 3603.77 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
10.10 11.10 12.10 15.10 16.10
Золото 3146.52 3139.30 3093.85 3092.08 3087.91
Серебро 37.21 36.95 36.34 36.43 36.50
Платина 1856.43 1852.53 1862.48 1843.82 1842.73
Палладий 3472.18 3505.23 3522.61 3520.03 3565.64