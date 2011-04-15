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16/10/2019
16:26

Недельный средний чек незначительно снизился

На минувшей неделе, с 7 по 13 октября 2019 года, средний чек россиян, как и недельные расходы, продемонстрировал снижение. Об этом говорится в сообщении исследовательского центра "Ромир".

Так, недельный средний чек потерял 1.41 руб. относительно значений 40-й недели и остановился на отметке в 542 руб. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек также незначительно снизился - на 3.2 руб., или на 0.6%.

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на 41-й неделе оказался ниже на 3.6 руб., или на 0.7%.


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