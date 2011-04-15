Enel успешно разместила на европейском рынке первые мультитраншевые облигации общего назначения, привязанные к целям устойчивого развития, размером 2.5 млрд евро

Enel Finance International NV ("EFI"), зарегистрированная в Нидерландах финансовая компания Группы Enel S.p.A. ("Enel[1]"), разместила мультитраншевые "устойчивые" облигации для институциональных инвесторов на европейском рынке в объеме 2.5 млрд евро. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Энел Россия".



Данные облигации привязаны к достижению целей устойчивого развития Организации Объединённых Наций (ЦУР ООН) и являются первыми облигациями ЦУР общего назначения, выпущенными группой на европейском рынке.



Объём заявок на покупку облигаций, выпущенных под поручительство Enel в рамках программы среднесрочной эмиссии облигаций Enel и EFI (Программа среднесрочных еврооблигаций - EMTN), превысил намеченную сумму почти в четыре раза, составив около 10 млрд евро. Ожидается, что выпуск будет котироваться на Ирландской фондовой бирже.



Операция была поддержана синдикатом банков: Banca IMI, Barclays, BBVA, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, CaixaBank, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, ING, J.P. Morgan, Mediobanca, Mizuho, MUFG, Natixis, Santander Corporate & Investment Banking, SMBC Nikko, Unicredit в качестве совместного агента по выпуску ценных бумаг.



ПАО "Энел Россия" (ранее - ОАО "Энел ОГК-5", ИНН 6671156423) входит в Группу Enel. Компания была зарегистрирована в Екатеринбурге 27 октября 2004 года под наименованием ОАО "ОГК-5". 7 июля 2009 года решением годового собрания акционеров Общество переименовано в ОАО "Энел ОГК-5", а 8 августа 2014 года ИФНС России зарегистрировала новую версию устава компании с фирменным наименованием ОАО "Энел Россия". 25 июня 2015 года компания сменила свою организационно-правовую форму и была переименована в ПАО "Энел Россия".



Чистая прибыль ПАО "Энел Россия" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 29.3% до 3 млрд руб. с 2.319 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 19.101 млрд руб. с 18.542 млрд руб., показатель EBITDA - на 15.1% до 5.296 млрд руб. с 4.6 млрд руб.



"AK&M" от 16.10.2019