В.Путин подписал поправки в закон о валютном регулировании и валютном контроле

Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Закон обеспечивает возможность использования резидентом при осуществлении валютных операций с нерезидентом по внешнеторговому договору (контракту) такой формы расчётов, как переводные (трансферабельные) аккредитивы.



В частности, устанавливается, что резидент, являющийся получателем средств в соответствии с условиями переводного (трансферабельного) аккредитива, при осуществлении расчетов в рамках заключенного с нерезидентом внешнеторгового договора (контракта) за переданные ему товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, признается исполнившим обязанность по репатриации денежных средств в случае, если он обеспечил получение от банка, расположенного за пределами территории РФ, или от уполномоченного банка, которому дано поручение на перевод переводного (трансферабельного) аккредитива (исполняющий банк), иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации на свои банковские счета в уполномоченных банках и (или) на банковские счета в уполномоченных банках второго получателя средств - резидента (вторых получателей средств - резидентов), которому (которым) должно производиться исполнение перево дного (трансферабельного) аккредитива.





"AK&M" от 16.10.2019