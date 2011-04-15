Посёлки Южного берега Крыма газифицируют

Крымский филиал Главгосэкспертизы России изучил проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство участка магистрального газопровода "Ялта-Форос-Севастополь", который позволит газифицировать населённые пункты Южного берега Крыма. Об этом говорится в сообщении ведомства.



По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Проектной документацией предусмотрено строительство участка магистрального газопровода DN500 "Ялта-Весёлое" протяжённостью 25.63 км.



Началом трассы станет точка подключения к уже действующему магистральному газопроводу Бахчисарай-Ялта в районе плато Ай-Петри, конечной точкой - проектируемая автоматизированная газораспределительная станция АГРС "Весёлое".



Природный газ высокого давления будет поступать по проектируемому газопроводу на площадку АГРС "Весёлое" и после обработки подаваться в газораспределительную сеть для газоснабжения прилегающих населённых пунктов.



Финансирование строительства планируется осуществлять за счёт средств ГУП РК "Черноморнефтегаз".



Генеральный проектировщик - ООО "Конструкторско-технологический проектный институт "Газпроект".







"AK&M" от 16.10.2019