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16/10/2019
16:22

Посёлки Южного берега Крыма газифицируют

Крымский филиал Главгосэкспертизы России изучил проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство участка магистрального газопровода "Ялта-Форос-Севастополь", который позволит газифицировать населённые пункты Южного берега Крыма. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.
Проектной документацией предусмотрено строительство участка магистрального газопровода DN500 "Ялта-Весёлое" протяжённостью 25.63 км.

Началом трассы станет точка подключения к уже действующему магистральному газопроводу Бахчисарай-Ялта в районе плато Ай-Петри, конечной точкой - проектируемая автоматизированная газораспределительная станция АГРС "Весёлое".

Природный газ высокого давления будет поступать по проектируемому газопроводу на площадку АГРС "Весёлое" и после обработки подаваться в газораспределительную сеть для газоснабжения прилегающих населённых пунктов.

Финансирование строительства планируется осуществлять за счёт средств ГУП РК "Черноморнефтегаз".

Генеральный проектировщик - ООО "Конструкторско-технологический проектный институт "Газпроект".



"AK&M" от 16.10.2019
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