Рынки ждут свежих драйверов

Во второй половине дня на российском рынке сохраняется умеренный оптимизм, несмотря на неоднозначный настрой зарубежных площадок, где европейские индексы торгуются в основном в минусе, американские фьючерсы теряют около 0.3%. Индекс МосБиржи и РТС прибавляют в среднем 0.75% с начала сессии и выглядят вполне устойчиво, отчасти благодаря отскоку нефтяных цен от дневных минимумов. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.



Сейчас внимание игроков направлено на развитие событий вокруг Брекзита. Шансы на заключение сделки возросли, но неопределённость все же присутствует, что заставляет инвесторов воздерживаться от активных покупок. Также игроки ждут сигналов с торгового фронта после того, как Китай пригрозил Америке ответными мерами из-за поддержки протестов в Гонконге.



На рынке нефти, где Brent вернулась к уровням открытия, также присутствует нервозность. Сегодня API представит свой еженедельный отчёт по запасам сырой нефти, предваряющий традиционный официальный релиз Минэнерго США, заявленный на четверг (публикация данных сдвинулась на один день из-за празднования Дня Колумба в США в понедельник). Если ведомство сообщит о новых рекордах по добыче сланцевой нефти и увеличении запасов, давление в сырьевом сегменте усилится.



Рубль тем временем перешёл от незначительного снижения к скромному укреплению, опять же благодаря восстановлению нефти. В целом же доллар продолжает консолидироваться в рамках проторгованного канала и скорее всего останется над уровнем 64 руб. в краткосрочной перспективе.







"AK&M" от 16.10.2019