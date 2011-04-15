Объём промпроизводства в России в январе-сентябре вырос на 2.7%

Объём промпроизводства в России в январе-сентябре 2019 года вырос на 2.7%. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.



В сентябре объём промпроизводства в России в годовом исчислении увеличился на 3%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 2.7%.



Индекс производства по добыче полезных ископаемых в январе-сентябре вырос на 3.6%, в сентябре в годовом исчислении - на 2.5%, по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 1.8%.



В обрабатывающей промышленности производство в январе-сентябре выросло на 2.2%, в сентябре в годовом исчислении - на 3.2%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 4.2%.





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