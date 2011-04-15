На Ярегском месторождении ЛУКОЙЛа продолжается обустройство участков добычи

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство кустов скважин в составе второй очереди обустройства Ярегского нефтяного месторождения ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" в границах Лыаельской площади, говорится в сообщении ведомства.



По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Ярегское месторождение было открыто в 1932 году в южной части Тимано-Печорской нефтегазовой провинции, в Ухтинском районе Республики Коми. Сегодня это - крупнейший из активов группы ЛУКОЙЛ по добыче высоковязкой нефти. Разработка месторождения ведётся на двух основных площадях - Ярегской, где нефть добывают термошахтным способом, и Лыаельской, где добыча осуществляется с применением технологии термогравитационного дренирования пласта (SAGD).



Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, запланированы обустройство шести кустов скважин, а также строительство технологических эстакад, внутрипромысловых трубопроводов, высоковольтных линий и автодорог в рамках второй очереди обустройства Ярегского месторождения в границах Лыаельской площади. Все работы разбиты на шесть этапов, сгруппированных в три основных блока.



В составе объектов и основного технологического оборудования предусмотрены приустьевые площадки, площадки под подъёмные агрегаты и места под инвентарные приёмные мостки, установлены мачты связи, сооружены трансформаторные подстанции и иные сооружения, необходимые для обеспечения работы добывающих и паронагнетательных скважин. На всех шести этапах одновременно со строительством кустов скважин будут прокладывать инженерные коммуникации.



На площадках кустов скважин также будет проведено кольцевое обвалование, которое в случае возникновения аварийной ситуации послужит защитным барьером, препятствующим загрязнению прилегающей территории.



Застройщик - ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". Генеральный проектировщик - ООО "Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа Ухтинского государственного технического университета".



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 36.8% до 149.2 млрд руб. со 109.1 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации составила 1.851 трлн руб., что на 13.5% больше по сравнению с I кварталом 2018 года. Показатель EBITDA составил 298.1 млрд руб., увеличившись на 35.8%.



"AK&M" от 16.10.2019