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16/10/2019
18:47

Госдума приняла в первом чтении законопроект о цифровом нотариате

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в Основы законодательства РФ о нотариате в части оптимизации нотариальной деятельности, повышения востребованности нотариальной защиты прав граждан и юридических лиц в условиях развития цифрового общества. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Законопроект разработан Правительством РФ в целях реализации программы "Цифровая экономика".

Вводится ряд важных новелл в части совершения нотариальных действий в электронной форме. В частности, предлагается установить перечень и порядок совершения нотариальных действий, которые могут быть совершены в электронной форме – то есть удалённо, без личной явки обратившегося лица к нотариусу.

К таким действиям будут отнесены: свидетельствование верности перевода документа на другой язык; передача электронных документов физическим и юридическим лицам; принятие в депозит безналичных денежных средств; совершение исполнительной надписи для взыскания задолженности в бесспорном порядке; выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества.

"Для удалённого совершения нотариального действия заявитель направляет нотариусу через Единую информационную систему нотариата (либо через портал Госуслуг) заявление, удостоверенное усиленной квалифицированной электронной подписью, с приложением документов в электронной форме. Нотариус проверяет электронную подпись и, не позднее пяти рабочих дней после оплаты, изготавливает нотариальный документ в электронной форме. По просьбе заявителя нотариальный документ может быть выдан и на бумажном носителе", — пояснил председатель профильного Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Законопроектом также предлагается установить возможность совершения дистанционной сделки с участием нескольких нотариусов, действующих в интересах каждой стороны — через электронную систему нотариата, без совместного присутствия сторон сделки.

Федеральная нотариальная палата будет обеспечивать возможность представления по запросу заявителя в круглосуточном режиме сведений об открытии наследственного дела – через интернет.

Также проектом закона предусматривается право нотариуса при отсутствии у гражданина документа, удостоверяющего личность, или при наличии сомнений в личности гражданина, предъявившего документ, устанавливать его личность посредством единой биометрической системы.

Изменения предлагается вводить в действие по истечении одного года после официального опубликования принятого закона, за исключением некоторых положений.

"AK&M" от 16.10.2019
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