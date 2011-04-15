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16/10/2019
17:46

В Госдуму внесён законопроект о виноделии

В Госдуму внесён законопроект о виноделии, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Законопроект направлен на установление правовых, организационных, технологических и экономических основ в области виноградарства и виноделия, определение форм, условий и порядка осуществления государственной поддержки в данной области, установление полномочий, в том числе контрольных, органов государственной власти и местного самоуправления, а также правового положения лиц, осуществляющих деятельность в области виноградарства и виноделия, отмечается в пояснительной записке.

Как указывают авторы инициативы, депутаты Госдумы, сейчас в России нет систематизированной нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в этой сфере, нормы разных актов иногда противоречат друг другу.

"Законопроект вводит единое комплексное правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия", — подчёркивается в документе.

Кроме того, нынешнее законодательство о производстве и обороте алкогольной продукции ориентировано прежде всего на продукцию с высоким содержанием спирта и практически не учитывает специфику отечественной отрасли виноградарства и виноделия. Это не даёт ей развиваться, оказывает негативное влияние на правоприменительную практику, затрудняет госконтроль и надзор.

Законопроектом, в частности, предусматривается господдержка в области развития виноградарства и виноделия, определяются её возможные формы.

В проекте закона определяются понятия "вино", "креплёное вино", "игристое вино", "виноградосодержащий напиток", "виноградные насаждения", "виноградник", "виноградо-винодельческая зона", "винодельческое предприятие"; вводятся требования к этикетке, позволяющие четко отделять вино, крепленое вино, игристое вино от иной винодельческой продукции. Также предусматривается создание Центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградо-винодельческих зон.

Особое внимание уделено порядку создания и деятельности саморегулируемых организаций виноградарей и виноделов, которые создаются в соответствии с предусмотренным законопроектом территориальным делением виноградопригодных земель.

Устанавливаются также правила производства винодельческой продукции, регламентируются особые требования к сырью и материалам, разрешённым к применению при производстве вин.

"AK&M" от 16.10.2019
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