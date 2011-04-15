"Газпром нефть" и ADNOC договорились о стратегическом сотрудничестве в нефтегазовой отрасли

"Газпром нефть" и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении "Газпром нефти".



Стороны оценят возможности для реализации совместных проектов в геологоразведке, добыче, переработке и сбыте углеводородов, в области развития информационных технологий, искусственного интеллекта и других направлениях.



Подписи под документом поставили заместитель генерального директора по развитию международного бизнеса "Газпром нефти" Владислав Барышников и глава дирекции разведки и добычи ADNOC Абдуль Муним Сейф аль-Кинди. В соответствии с соглашением партнёры изучат перспективы взаимодействия в направлениях разведки и добычи высокосернистого газа, совершенствования методов увеличения нефте- и газоотдачи и инновационных технологий исследования карбонатных коллекторов.



Соглашение создаёт основу для потенциального сотрудничества компаний в развитии производственных аналитических систем для разведки, добычи, логистики, переработки и сбыта углеводородов. Стороны также оценят потенциал реализации совместных проектов в области геологоразведки, разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений, в том числе, в рамках концессии в эмирате Абу-Даби. Кроме того, одним из возможных направлений научно-технического взаимодействия партнёров станет развитие систем управления, информационных технологий и искусственного интеллекта.



"Подписание соглашения стало знаковым этапом в развитии сотрудничества "Газпром нефти" и ADNOC. Оно создаёт фундамент для взаимодействия в научно-технической сфере, а также в области разведки, добычи, переработки и сбыта углеводородов. Уверен, что объединение опыта, ресурсов и компетенций будет способствовать укреплению позиций обеих компаний на международном рынке энергоресурсов. Кроме того, партнёрство создаёт потенциал для создания перспективных решений, значимых для достижения целей технологической стратегии "Газпром нефти" и преодоления вызовов, стоящих перед всей отраслью", - отметил заместитель генерального директора по развитию международного бизнеса "Газпром нефти" Владислав Барышников.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.



ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) – одна их лидирующих мировых диверсифицированных групп в области энергетики и нефтехимии, добывающая примерно 3 млн баррелей нефти и 10.5 млрд кубических футов природного газа в сутки. Благодаря её 14 специализированным дочерним и совместным предприятиям, ADNOC является катализатором роста и диверсификации в ОАЭ.



"AK&M" от 16.10.2019