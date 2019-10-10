ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 17 октября, в размере 64.3455 руб. против 64.2548 руб. на 16 октября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



16.10.19 - 64.2548 руб.

15.10.19 - 64.3652 руб.

12.10.19 - 64.2237 руб.

11.10.19 - 64.7416 руб.

10.10.19 - 65.0976 руб.















































































"AK&M" от 16.10.2019